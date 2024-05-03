Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of'ta Şehit Necmi Çakır anısına voleybol turnuvası düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde Şehit Necmi Çakır anısına voleybol turnuvası organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:30 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Of'ta Şehit Necmi Çakır anısına voleybol turnuvası düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Of ilçesinde Şehit Necmi Çakır anısına voleybol turnuvası organize edildi.

        Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Of Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın açılış maçı öncesinde, "Değerli Necmi Çakır ağabeyimiz büyük fedakarlıklar yaparak vatan için şehit düştü. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Bizler de onun anısını yaşatmak için voleybol turnuvası düzenledik. Adına yaraşır bir turnuva olmasını, sportmence geçmesini diliyorum." dedi.

        Kaymakam Demirer, şehidin babası Fahri Çakır'a plaket takdim etti.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen ve 24 takımın katılacağı turnuvanın final maçı 30 Mayıs'ta oynanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Yönetim toplanıyor!
        Yönetim toplanıyor!

        Benzer Haberler

        KTÜ Rektörlüğünden üniversite öğrencilerinin darbedildiği iddiasına ilişkin...
        KTÜ Rektörlüğünden üniversite öğrencilerinin darbedildiği iddiasına ilişkin...
        Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında seri peşinde
        Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında seri peşinde
        Yeni Zigana Tüneli'nden bir yılda 1 milyon 770 bin araç geçti
        Yeni Zigana Tüneli'nden bir yılda 1 milyon 770 bin araç geçti
        Trabzonspor, Samsunspor'a konuk olacak
        Trabzonspor, Samsunspor'a konuk olacak
        Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" açılış oyunuyla b...
        Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" açılış oyunuyla b...
        Trabzon'da üniversite öğrencilerini darbeden 2 minibüs sürücüsü gözaltına a...
        Trabzon'da üniversite öğrencilerini darbeden 2 minibüs sürücüsü gözaltına a...