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        "İstikbal Gazetesi" KTÜ akademisyenlerince dijitalleştirildi

        Milli Mücadele döneminin yayın organlarından "İstikbal Gazetesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenleri tarafından taranarak Wikilala veri tabanına aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:24 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:26
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        "İstikbal Gazetesi" KTÜ akademisyenlerince dijitalleştirildi
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        Milli Mücadele döneminin yayın organlarından "İstikbal Gazetesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenleri tarafından taranarak Wikilala veri tabanına aktarıldı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Milli Mücadeleye Trabzon'dan yakılan bir meşale olan İstikbal Gazetesi, 1918'de yayın hayatına başladı.

        Trabzon başta olmak üzere bölge illerinin sesi olan dönemin en uzun soluklu yayın organının orijinal nüshaları, KTÜ akademisyenlerince taranarak dijital kütüphaneye aktarıldı.

        KTÜ Merkez Kütüphanesi'ne de adı verilen Faik Ahmet Barutçu'nun sahibi olduğu ve başyazarlığını üstlendiği gazete, Wikilala veri tabanında erişime açıldı.

        Açıklamada, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personeli Öğretim Görevlisi Beyhan Karpuz'un şu değerlendirmelerine yer verildi:

        "Faik Ahmet Barutçu ve arkadaşları, avukat kimliğini bırakıp bir gazete çıkarmaya başlıyor. İstikbal Gazetesi ile birlikte Anadolu'nun sesi, Trabzon'dan ülkemize duyurulmaya çalışılıyor. İstikbal Gazetesi, Erzurum Kongresi'nin toplanması sürecinde emeği geçen, bu sürece destek olan bir yayın organıdır ve Cumhuriyet kurulmadan önceki dönemde, Anadolu'nun en uzun soluklu gazetesidir. Müze değeri taşıyan bu gazeteyi gelecek kuşaklara aktarmak adına tüm sayılarını dijitalleştirdik. Orijinal nüshalarını, gazetenin zarar görmemesi için kullanıcılarımızla paylaşamıyoruz. Veri tabanı abonelikleri olan tüm üniversite kütüphaneleri, gazeteye erişim sağlayabiliyor."

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