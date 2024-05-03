"İstikbal Gazetesi" KTÜ akademisyenlerince dijitalleştirildi

Milli Mücadele döneminin yayın organlarından "İstikbal Gazetesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenleri tarafından taranarak Wikilala veri tabanına aktarıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Milli Mücadeleye Trabzon'dan yakılan bir meşale olan İstikbal Gazetesi, 1918'de yayın hayatına başladı.

Trabzon başta olmak üzere bölge illerinin sesi olan dönemin en uzun soluklu yayın organının orijinal nüshaları, KTÜ akademisyenlerince taranarak dijital kütüphaneye aktarıldı.

KTÜ Merkez Kütüphanesi'ne de adı verilen Faik Ahmet Barutçu'nun sahibi olduğu ve başyazarlığını üstlendiği gazete, Wikilala veri tabanında erişime açıldı.