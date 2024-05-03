Trabzon'da "TÜBİTAK 4006 B Bilim Fuarı" açıldı

Trabzon'da, Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezinde "TÜBİTAK 4006 B Bilim Fuarı" düzenlendi.

Merkez Müdürü Selçuk İslamoğlu, fuarın açılışında, TÜBİTAK'ın desteğiyle bilim fuarını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İslamoğlu, bilim fuarlarının öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biri oluğunu belirterek, "Bilim fuarları genç beyinlerin, bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlıyor." dedi.

Bu tür etkinliklerin hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimi olduğuna işaret eden İslamoğlu, "Bu amaçlar doğrultusunda 68 öğrenci, danışman hocaları nezaretinde 20 proje hazırladılar. Fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız, ülkemizin yararına olacak buluşların mimarı olabilirler. Her biri bilim insanı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine götürebilirler." diye konuştu.

Öğrencilerin müzik dinletisi de sunduğu açılışa, İl Mili Eğitim Müdür Yardımcısı Fatma Zehra Aydın ve Şefik Bayram, Ortahisar Emniyet Müdürü Ahmet Elvan, Ortahisar Milli Eğitim Şube Müdürü Şaban Aktaş ve Numan Turan ile davetliler katıldı.