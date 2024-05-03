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        Trabzon'da oryantiring yarışması düzenlenecek

        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) "Yön Bulma-Oryantiring Yarışması" yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:23 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:23
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        Trabzon'da oryantiring yarışması düzenlenecek
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        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) "Yön Bulma-Oryantiring Yarışması" yapılacak.

        Bilim, Kültür, Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilecek yarışma, Kanuni Kampüsü'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda 21 Mayıs'ta saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

        Öğrencilerin fiziksel ve zihinsel becerilerinin geliştirmeleri, kampüs dinazminin ön plana çıkarılması hedeflenen yarışmada birinci olanlara 5 bin lira ödül verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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