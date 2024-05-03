Trabzon'da "Denizin Sesi" adlı resim sergisi açıldı

Çalışmalarını genellikle Karadeniz temalı yaptığını anlatan Baydar, "Karadeniz bölgesi bana ilham veriyor, burası tam bir zenginlik. Yaylası, yağmuru, sisi, karı, ormanı, denizi her şeyiyle burası bir sanat kaynağı." dedi.

Baydar, 28 senedir resim yaptığını ve 12'nci sergisini açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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