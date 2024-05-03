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        Trabzon'da 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlandı

        Trabzon'da, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 21:43 Güncelleme: 03.05.2024 - 21:43
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        Trabzon'da 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlandı
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        Trabzon'da, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Soydaş, Trabzon Türk Ocağı'nda organize edilen programda konuşma yaptı.

        Soydaş, Osmanlı'dan bugüne Türkçülük ve milliyetçilik fikrinin gelişmesi ile fikir insanlarının çalışmalarını anlattı.

        Türk Ocakları Trabzon Şube Başkanı Prof. Dr. Hikmet Öksüz, Soydaş'a teşekkür belgesi takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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