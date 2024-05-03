Trabzon'da 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlandı
Trabzon'da, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Trabzon'da, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Soydaş, Trabzon Türk Ocağı'nda organize edilen programda konuşma yaptı.
Soydaş, Osmanlı'dan bugüne Türkçülük ve milliyetçilik fikrinin gelişmesi ile fikir insanlarının çalışmalarını anlattı.
Türk Ocakları Trabzon Şube Başkanı Prof. Dr. Hikmet Öksüz, Soydaş'a teşekkür belgesi takdim etti.
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