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        Trabzon'da üniversite öğrencilerinin darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

        Trabzon'da fakülteye gitmek için servis kiralayan üniversite öğrencilerinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 01:20 Güncelleme: 04.05.2024 - 01:20
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        Trabzon'da üniversite öğrencilerinin darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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        Trabzon'da fakülteye gitmek için servis kiralayan üniversite öğrencilerinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Sürmene ilçesindeki Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bulunduğu serviste 2 Mayıs'ta çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler S.Y, H.S, K.D. ve Ö.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden K.D. ve Ö.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.Y. ve H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öğrencilerin bulunduğu T.D. yönetimindeki servis hareket halindeyken, Ö.D'nin kullandığı aracın önünde durması üzerine iki şoför arasında tartışma çıkmıştı.

        T.D. ile Ö.D. minibüs durağındaki kulübede konuştukları sırada, K.D, S.Y. ve H.S. ile servisteki öğrencilerden F.Ö, E.D. ve M.Ö. arasında arbede yaşanmıştı.

        Olayla ilgili K.D, Ö.D, S.Y. ve H.S. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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