Trabzon'da üniversite öğrencilerinin darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili K.D, Ö.D, S.Y. ve H.S. gözaltına alınmıştı.

T.D. ile Ö.D. minibüs durağındaki kulübede konuştukları sırada, K.D, S.Y. ve H.S. ile servisteki öğrencilerden F.Ö, E.D. ve M.Ö. arasında arbede yaşanmıştı.

Şüphelilerden K.D. ve Ö.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.Y. ve H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sürmene ilçesindeki Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bulunduğu serviste 2 Mayıs'ta çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler S.Y, H.S, K.D. ve Ö.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Trabzon'da fakülteye gitmek için servis kiralayan üniversite öğrencilerinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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