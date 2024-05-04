Trabzon'da "Terennüm Türk Müziği Topluluğu" konser verecek
Trabzon'da, "Terennüm Türk Müziği Topluluğu" konserde sahne alacak.
Trabzon'da, "Terennüm Türk Müziği Topluluğu" konserde sahne alacak.
Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği programında görevli öğretim elemanlarından oluşan topluluk, Türk sanat müziği konseri verecek.
Konser, 6 Mayıs Pazartesi günü 19.00'da Fatih Eğitim Fakültesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
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