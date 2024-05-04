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        Trabzon'da "Terennüm Türk Müziği Topluluğu" konser verecek

        Trabzon'da, "Terennüm Türk Müziği Topluluğu" konserde sahne alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:02 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:02
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        Trabzon'da "Terennüm Türk Müziği Topluluğu" konser verecek
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        Trabzon'da, "Terennüm Türk Müziği Topluluğu" konserde sahne alacak.

        Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği programında görevli öğretim elemanlarından oluşan topluluk, Türk sanat müziği konseri verecek.

        Konser, 6 Mayıs Pazartesi günü 19.00'da Fatih Eğitim Fakültesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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