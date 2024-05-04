Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezindeki drama atölyesinde eğitimler sürüyor

Trabzon'da, Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi üyelerine yönelik ikinci dönem drama atölyesi düzenlendi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı merkezde yaklaşık 6 ay önce oluşturulan atölyede gençlere yönelik oyunculuk, senaryo yazımı ve kamera arkası eğitimi veriliyor.

Merkezin Müdürü Esra Kılıç Alemdaroğlu, AA muhabirine, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayan bir kurum olduklarını söyledi.

Alemdaroğlu, dijital çağın önemine değinerek, atölyenin ilk döneminde eğitim alan öğrencilerin kısa film çektiğini belirtti.

Kısa filmle topluma en çarpıcı mesajı vermeyi amaçladıklarını ifade eden Alemdaroğlu, "Bu mesajın da ne olabileceğini çok düşündük. Filistin'de çocuk ve annelerin katledildiği insanlık dramını dünyaya kısa filmle duyurabiliriz diye düşündük ve bu şekilde de çalışmalara başladık." dedi.

Alemdaroğlu, "Marah" adlı filmin galasını 3 Mart'ta Trabzon'da gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Çok güzel geri dönüşler aldık. Ben de bir anne olarak çocukların durumunu görerek, bu filmi önerdim. Onlar da bu filmi oynadılar. Oyunculuk öğrencilerini sınavlara hazırlamak hem de dünyaya büyük bir mesaj vermek istedik." diye konuştu.