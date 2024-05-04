Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezindeki drama atölyesinde eğitimler sürüyor

        Trabzon'da, Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi üyelerine yönelik ikinci dönem drama atölyesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 15:31 Güncelleme: 04.05.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezindeki drama atölyesinde eğitimler sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da, Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi üyelerine yönelik ikinci dönem drama atölyesi düzenlendi.

        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı merkezde yaklaşık 6 ay önce oluşturulan atölyede gençlere yönelik oyunculuk, senaryo yazımı ve kamera arkası eğitimi veriliyor.

        Merkezin Müdürü Esra Kılıç Alemdaroğlu, AA muhabirine, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayan bir kurum olduklarını söyledi.

        Alemdaroğlu, dijital çağın önemine değinerek, atölyenin ilk döneminde eğitim alan öğrencilerin kısa film çektiğini belirtti.

        Kısa filmle topluma en çarpıcı mesajı vermeyi amaçladıklarını ifade eden Alemdaroğlu, "Bu mesajın da ne olabileceğini çok düşündük. Filistin'de çocuk ve annelerin katledildiği insanlık dramını dünyaya kısa filmle duyurabiliriz diye düşündük ve bu şekilde de çalışmalara başladık." dedi.

        Alemdaroğlu, "Marah" adlı filmin galasını 3 Mart'ta Trabzon'da gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Çok güzel geri dönüşler aldık. Ben de bir anne olarak çocukların durumunu görerek, bu filmi önerdim. Onlar da bu filmi oynadılar. Oyunculuk öğrencilerini sınavlara hazırlamak hem de dünyaya büyük bir mesaj vermek istedik." diye konuştu.

        Filmin müziğinden seslendirmesine, figüranlarından başrol oyuncusuna kadar her aşamada gençlerin yer aldığını dile getiren Alemdaroğlu, "İlgi görünce eğitimin devamı için çalışmalara başladık. Seymen Aydın hocamız da bizi kırmadı. Genel müdürlüğümüzün de olduğu Ankara'da gala yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Alemdaroğlu, ikinci eğitim dönemi sonunda ise dezenformasyonu konu alan kısa film çekmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

        Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi eğitmeni ve oyuncu Seymen Aydın ise atölyeye katılan gençlere sektörle ilgili bilgi aktardıklarını söyledi.

        Sinemaya ilgisi olan gençleri bulmak adına birçok okulu ziyaret ettiğini belirten Aydın, iki dönemde 120 gence eğitim verdiğini ifade etti.

        Aydın, eğitimlerin sonunda Filistinli bir kadının hikayesini anlatan kısa film çektiklerini anlatarak, "Üç ay gibi bir sürede oyunculuk, temel oyunculuk, kamera önü oyunculuğu, senaryo eğitimi, film yapımına giriş eğitimi verdik. Ardından senaryoyu yazdık ve filmimizi çektik. Şimdi ise ikinci dönemin son ayındayız. Dersleri bitirdik, ortak dersler yaparak filmimizi tasarlamaya başlayacağız." dedi.

        Gençlere faydalı olmayı amaçladıklarını vurgulayan Aydın, "Sinema dili çok güçlü. İlk filmimizin konusu dünyanın gözü önünde gerçekleşen bir soykırımdı. Açlıktan ölen çocuklar üzerinden tasarlamaya çalıştık. Güzel geri dönüşler aldık. Bu ay da yeni filmimizi çekmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

        Atölyedeki eğitimlere katılan Sevinç Sıla Akgün de kısa film projesinde yer almanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Geçmeyen migren atakları için ne yapılabilir?
        Geçmeyen migren atakları için ne yapılabilir?
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "Terennüm Türk Müziği Topluluğu" konser verecek
        Trabzon'da "Terennüm Türk Müziği Topluluğu" konser verecek
        Çocuk yaşta başına geçtiği demir ocağında 50 yılı geride bıraktı
        Çocuk yaşta başına geçtiği demir ocağında 50 yılı geride bıraktı
        Eski ve yeni muhtarın birbirini şikayet ettiği mahallede seçim yenilenecek
        Eski ve yeni muhtarın birbirini şikayet ettiği mahallede seçim yenilenecek
        Trabzon'da üniversite öğrencilerinin darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuk...
        Trabzon'da üniversite öğrencilerinin darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuk...
        Servis kiralayan üniversitelileri darbeden dolmuşçular, 3 ay önce de öğrenc...
        Servis kiralayan üniversitelileri darbeden dolmuşçular, 3 ay önce de öğrenc...
        Trabzon'da 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlandı
        Trabzon'da 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlandı