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        Trabzon'da "7. Leyla'dan Sonra Ulusal Eğitim Kongresi" düzenlendi

        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Düşlerden Gülüşlere Kulübünce "7. Leyla'dan Sonra Ulusal Eğitim Kongresi" organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 15:42 Güncelleme: 04.05.2024 - 15:42
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        Trabzon'da "7. Leyla'dan Sonra Ulusal Eğitim Kongresi" düzenlendi
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        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Düşlerden Gülüşlere Kulübünce "7. Leyla'dan Sonra Ulusal Eğitim Kongresi" organize edildi.

        Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kalkıkkaya, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki kongrenin açılışında, üniversitenin ve fakültenin tarihine ilişkin bilgi verdi.

        Tıp Fakültesi öğrencilerinin, öğrenci kulüplerinde birçok sosyal projeye katılma imkanı bulduğunu belirten Kaklıkkaya, "11 öğrenci kulübümüz var ve bunlardan en cana dokunanı Düşlerden Gülüşlere Kulübümüz. Profesyonel kimlik gelişiminde cana dokunmak lazım. Leyla'dan Sonra projesi, cana dokunan bir çalışma. Öğrencilerimize bu sosyal sorumluluk projesinde yer aldıkları, minik kalplere, canlara dokundukları için teşekkür ediyorum." dedi.

        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Cansu da insanı en mutlu eden şeyin, karşısındaki kişiyi sevindirmek olduğunu söyledi.

        Cansu, çocuğa dokunan her şeyin kendisini ilgilendirdiğini anlatarak, "Şu an hepinizi bir pediatri aşığı olarak görüyorum. İster pediatrist, ister çocuk psikiyatristi, isterseniz çocuk cerrahı olun çocuğa dokunan eller bir başka. Bir çocuğu mutlu etmek, onun elini tutmak o kadar farklı bir duygu ki umarım bu duyguyu hepiniz yaşarsınız. Hepiniz bir çocuğun elini tutun, gözlerine bakın, 'Nasılsın?' diye sorun, emin olun hayatınız boyunca hiç unutamayacağınız bir anı olacaktır." diye konuştu.

        Leyla'dan Sonra Projesi yönetim başkanı Ahmet Hakan'ın da konuşma yaptığı program, oturumlarla devam etti.

        İki gün sürecek kongrede, Prof. Dr. Mustafa İmamoğlu "Anahtar Kelimelerle Eğitim, Kariyer ve Hayat", Doç. Dr. Bahadır Turan "Kronik Hastalığı Olan Çocuklara Psikososyal Yaklaşım", Öğretim Görevlisi Dr. Hanife Aydın'ın "Oyun İyileştirir", Doç. Dr. Aylin Yetim Şahin'in "Hey Genç! Gel Elinden Tutalım", Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Pınar Reis İskenderoğlu'nun "Çocuk Kalbi" ve Prof. Dr. Özgür Kasapçopur'un çevrimiçi olarak "Hekim Olmak" başlıklı oturum sunacak.

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