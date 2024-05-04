KTÜ patent tescil başvurusunda ilk 10'da yer aldı
Türkiye Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 10. sırada yer aldı.
Türkiye Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 10. sırada yer aldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KTÜ, Türkiye'de faaliyet gösteren üniversitelerin buluşlarını korumak için TÜRKPATENT'e yapılan başvurular içinde, 2023'te yayımlanan ve tescil edilen Türkiye patent başvuruları sıralamasında ilk 10 içerisinde yerini aldı.
KTÜ, Uluslararası Patent Başvuruları Şampiyonu Üniversiteler sıralamasında ise 8. sırada yer aldı.
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