Eski CHP Trabzon İl Başkanı Hazaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Hazaroğlu için İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, eski milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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