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        Eski CHP Trabzon İl Başkanı Hazaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

        Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden eski CHP İl Başkanı Cafer Hazaroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 16:23 Güncelleme: 04.05.2024 - 16:23
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        Eski CHP Trabzon İl Başkanı Hazaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı
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        Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden eski CHP İl Başkanı Cafer Hazaroğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

        Hazaroğlu için İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, eski milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Hazaroğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesine bağlı Sümer köyündeki aile mezarlığında defnedildi.

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