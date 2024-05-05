Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Öğretmenin kaleme aldığı "Dilim Türkçedir Benim" şiirine klip hazırlandı

        DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" için öğretmen Yasemin Uzun tarafından kaleme alınan şiir bestelendi ve klip hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 11:46 Güncelleme: 05.05.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğretmenin kaleme aldığı "Dilim Türkçedir Benim" şiirine klip hazırlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" için öğretmen Yasemin Uzun tarafından kaleme alınan şiir bestelendi ve klip hazırlandı.

        Ülke genelinde yürütülen proje kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim döneminde Ortahisar ilçesindeki okullarda yaklaşık 6 bin etkinlik gerçekleştirildi.

        Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yasemin Uzun'un "Dilim Türkçedir Benim" adlı şiiri, proje için Özkan Öksüz tarafından bestelendi.

        Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni Behiye Yılmaz'ın seslendirdiği esere, 150 okulda Türkçe'nin geliştirilmesi ve doğru kullanılmasına yönelik yapılan etkinlikler sırasında çekilen görüntülere de yer verilerek, Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Teknoloji Tasarım Öğretmeni Derya Dibiç tarafından klip hazırlandı.

        "Eğitimde İyi Örnekler Platformu"nda yayınlanan klibi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, projede emeği geçen öğretmenlere teşekkür belgesi takdim etti.

        Karakaş, AA muhabirine, proje ile öğrencilerin dilin zenginliklerini tanımaları, dili iyi kullanmaları ve düşünce dünyalarının geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

        Proje kapsamında Ortahisar'daki 150 okulda 6 bine yakın etkinlik düzenlendiğini anlatan Karakaş, "Bizler de projeye destek vermek adına güzel bir klip hazırladık, sözleri ve bütün aşamaları öğretmenlerimizin emeğiyle oluşturuldu. Sayın Bakanımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz, inşallah daha güzel örnekleri çoğaltacağız." dedi.

        - "Söz ve müziğin birlikteliği çocukların kalbine dokundu"

        Proje koordinatörü Yasemin Uzun ise projenin çocuklarda dil bilincinin gelişmesine hizmet etmek amacıyla hazırlandığını ve öğretmenlerin elleriyle yürütüldüğünü ifade etti.

        Yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Uzun, projenin eylülden beri okullarda devam ettiğini söyledi.

        Uzun, proje dolayısıyla bir anaokulunda öğrencilerle buluştuğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Çocuklara bir şiir yazdım, onların çok hoşuna gidince de müzikle buluşturmak istedik ve çalışmalara başladık. Var olan proje içinde bir farkındalık yaratmayı amaçladım çünkü karşınızdaki insanlara temas etmek için sanatın olanaklarından faydalanıyorsunuz ve daha akılda kalıcı oluyor. Asıl tılsım müzikteydi, söz ve müziğin birlikteliği çocukların kalbine de dokundu ve değer görmesi de bizi memnun etti."

        Klip hazırlığının bir ay sürdüğünü ifade eden Uzun, "Şarkının sözleriyle uyumlu bir şekilde dilimizin zenginliklerine uyacak etkinliklerden yararlanarak, internette yayınlanan videolardan da koyduk. Klipte Ortahisar'daki okulların yaptığı etkinliklerden de yararlandık." diye konuştu.

        Uzun, yapılan çalışmaların değer bulmasının üreten insanların şevkini artırdığını vurgulayarak, Bakan Tekin'in klibi sosyal medya hesabından paylaşmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Türksat 6A'ya yeni logo
        Türksat 6A'ya yeni logo
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Çin'den Filipinler ile gizli mutabakat iddiası
        Çin'den Filipinler ile gizli mutabakat iddiası
        Nefesleri kestiler
        Nefesleri kestiler
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu

        Benzer Haberler

        Karadeniz turizminde 'kayıt dışı' tehlikesi
        Karadeniz turizminde 'kayıt dışı' tehlikesi
        Trabzon'da "8. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı" düzenlenecek
        Trabzon'da "8. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı" düzenlenecek
        Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" devam ediyor
        Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" devam ediyor
        Trabzon'da motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
        Trabzon'da motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
        Ortahisar'da vatandaşların katılımıyla anket gerçekleştirilecek
        Ortahisar'da vatandaşların katılımıyla anket gerçekleştirilecek
        Trabzon'da "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlenecek
        Trabzon'da "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlenecek