Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        "Geleceğin İşleri Akademisi" kursiyerleri Ankara'daki firmaları ziyaret etti

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) ortaklaşa yürüttüğü "Geleceğin İşleri Akademisi (Future Skills Academy)" projesi kapsamında eğitim alan kursiyerler, Ankara'da ileri teknoloji konusunda çalışmalar yapan kurumları ve firmaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 13:53 Güncelleme: 05.05.2024 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Geleceğin İşleri Akademisi" kursiyerleri Ankara'daki firmaları ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) ortaklaşa yürüttüğü "Geleceğin İşleri Akademisi (Future Skills Academy)" projesi kapsamında eğitim alan kursiyerler, Ankara'da ileri teknoloji konusunda çalışmalar yapan kurumları ve firmaları ziyaret etti.

        TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Başkan Yardımcısı Ahmet Kazaz, Meclis Üyesi Hakan Önel, TTSO yetkilileri ve proje koordinatörleri ile kursiyerler ve öğretim üyelerinden oluşan 47 kişilik heyetin, Ankara'daki teknik gezide Anıtkabir'i ziyaret ettiği belirtildi.

        Çelebi ve beraberindeki heyetin, Ankara Sanayi Odası Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi, TOBB ETÜ Ebuliz Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi, ODTÜ Teknokent, ODTÜ Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi'ni de ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, gezi programının son durağının ODTÜ Tasarım Fabrikası olduğu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın da katıldığı ziyarette Direktör Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç ve ekibinden çalışmalarla ilgili bilgi alındığı, tasarım fabrikasının atölyelerinde yapılan çalışmaların incelendiği kaydedildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTSO Başkanı Erkut Çelebi, "Öğrencilerimiz ve hocalarımız Ankara'da dolu dolu iki gün geçirdi. Projemiz kapsamında eğitimlerini aldıkları sanal ve artırılmış gerçeklik, katmanlı üretim ve tasarım gibi konularda ileri düzeyde çalışmalar yürüten kurumları ve özel firmaları ziyaret ederek yeni fikirler edindi. Bizleri ağırlayan tüm kurumlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan proje kapsamında 15-17 Mayıs'ta KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yenilikle Geleceğe Sektörel Oryantasyon ve Kariyer Günleri etkinliği gerçekleştirilecek. Yerel ve ulusal firmaların stantla katılım sağlayacağı kariyer günlerinde düzenlenecek panellerde teknoloji sektöründeki gelişmelerle ilgili sunumlar yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Türksat 6A'ya yeni logo
        Türksat 6A'ya yeni logo
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi
        Trabzon'da "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi
        Bakan Uraloğlu, 11'inci Yeşilay Bisiklet Turu'nda
        Bakan Uraloğlu, 11'inci Yeşilay Bisiklet Turu'nda
        Trabzonspor 19 yıl sonra Samsun'da yıkıldı
        Trabzonspor 19 yıl sonra Samsun'da yıkıldı
        Öğretmenin kaleme aldığı "Dilim Türkçedir Benim" şiirine klip hazırlandı
        Öğretmenin kaleme aldığı "Dilim Türkçedir Benim" şiirine klip hazırlandı
        Karadeniz turizminde 'kayıt dışı' tehlikesi
        Karadeniz turizminde 'kayıt dışı' tehlikesi
        Trabzon'da "8. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı" düzenlenecek
        Trabzon'da "8. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı" düzenlenecek