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        İYİ Parti Yomra İlçe Başkanı Gökcan Şahin partisinden istifa etti

        Trabzon'da İYİ Parti Yomra İlçe Başkanı Gökcan Şahin, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri partiden istifa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:57 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:57
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        İYİ Parti Yomra İlçe Başkanı Gökcan Şahin partisinden istifa etti
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        Trabzon'da İYİ Parti Yomra İlçe Başkanı Gökcan Şahin, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri partiden istifa etti.

        Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı'nda, Trabzonlu aday Koray Aydın'ı desteklediklerini ancak kurultayda yaşananların kendilerini büyük hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

        Kurultayda Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın da oy kullanamadığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

        "Genel başkanlık görevine seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'na başarılar dilerken kendisinin bu skandalı açıklığa kavuşturmasını, hesabını sormasını ve kamuoyuna da açıklamasını bekliyoruz. Seçilmiş bir delegenin oy kullanma hakkını gasbedenlerden hesabını sormak ve bunu da kamuoyuna açıklamak İYİ Parti'nin namus borcudur. İYİ Parti Yomra İlçe Başkanlığı olarak tüm yönetim kurulu üyelerimiz, 25 mahalle başkanımız, 2'si Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan 9 ilçe Belediye Meclis üyemiz ile birlikte tüm Yomra teşkilatları olarak İYİ Parti'den istifa ediyoruz. Yomra, Trabzon ve Türkiye kamuoyunun bilgilerinize sunuyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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