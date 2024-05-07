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        Trabzon'da boşandığı eşini boğarak öldüren sanığın yargılanması sürüyor

        Trabzon'da boşandıktan sonra birlikte yaşadığı eski eşini boğarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:20 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:20
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        Trabzon'da boşandığı eşini boğarak öldüren sanığın yargılanması sürüyor
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        Trabzon'da boşandıktan sonra birlikte yaşadığı eski eşini boğarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ortahisar ilçesinde 30 Nisan 2023'te eski eşi Ebru U'nun boğazını sıkarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Muammer Y. ile taraf avukatları ve yakınları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesini talep etti.

        Tutuklu sanık Muammer Y, savcının talebine itirazının olmadığını belirterek heyetin kararına saygı duyacağını söyledi.

        Cumhuriyet savcısı ve sanık avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına ve dinlenmeyen tanıkların bir sonraki celse zorla getirilmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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