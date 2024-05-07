Trabzon'da boşandığı eşini boğarak öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Cumhuriyet savcısı ve sanık avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına ve dinlenmeyen tanıkların bir sonraki celse zorla getirilmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesini talep etti.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ortahisar ilçesinde 30 Nisan 2023'te eski eşi Ebru U'nun boğazını sıkarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Muammer Y. ile taraf avukatları ve yakınları katıldı.

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