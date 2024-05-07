Öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi'nin faaliyetleri anlatıldı

Öte yandan öğrenciler, aynı alanda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait Gezici Kütüphaneden de faydalandı.

Acil durum kılavuzu dağıtılan öğrencilere kitap ve balon da hediye edildi.

Trabzon 112 Acil Çağrı Merkezi Tanıtım Sorumlusu Canan Aksoy, Zeki Bilge Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilere, acil çağrının önemini ve acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini anlattı.

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