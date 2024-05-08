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        Akçaabat Kültür Merkezi inşaatında sona gelindi

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Söğütlü Mahallesi'nde yapımına başlanan Akçaabat Kültür Merkezi inşaat çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 11:41 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:41
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        Akçaabat Kültür Merkezi inşaatında sona gelindi
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        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Söğütlü Mahallesi'nde yapımına başlanan Akçaabat Kültür Merkezi inşaat çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

        Akçaabat Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Muhammet Ali Yılmaz, Akçaabat Kültür Merkezinde yapılan çalışmaları inceledi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ekim, ilçede devam eden projelerin yeni dönemde tamamlanıp halkın hizmetine sunulması için çalıştıklarını ifade etti.

        Bu projelerden birisinin de Akçaabat Kültür Merkezi olduğunu aktaran Ekim, "Halihazırda kültür merkezimizin inşaatında sona gelindiğini söyleyebiliriz. Yani kültür merkezinin kaba inşaatı bitti. Önümüzdeki süreçte dış cephesinin yapılması, iç dizaynı, envanter ve ekipman temini de yine aynı hızla yapılacak. Çalışmaların gidişatı neticesinde Akçaabat Kültür Merkezimizin tahmini teslim tarihinden önce tamamlanıp halkımızın hizmetine açılmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ekim, kültür merkezi içerisinde 600 kişilik amfi salon, fuaye alanı, kültürel ve sanatsal faaliyetler için atölyeler ile sportif alanların yer alacağını kaydetti.

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