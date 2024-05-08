Trabzon'da yabancı uyruklu kişiyi tabancayla yaralayan 4 şüpheli gözaltına alındı

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Zanlıların yakalanmadan önce Sera Gölü ile derenin birleştiği yere paket attıklarının tespit edilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince bölgede arama yapıldı.

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