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        Akçaabat'ta liseler arası futbol turnuvası başladı

        Akçaabat Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen liseler arası futbol turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:19 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:19
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        Akçaabat'ta liseler arası futbol turnuvası başladı
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        Akçaabat Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen liseler arası futbol turnuvası başladı.

        Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iki hafta sürecek turnuvaya 10 takım ve 120 sporcunun katıldığı belirtildi.

        Turnuvanın başlangıç vuruşunu yapan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, turnuvaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını aktardı.

        Ekim, maçların centilmenlik ve kardeşlik çerçevesinde gerçekleşeceğine işaret ederek, "Turnuvamıza katılan tüm takımlara başarılar diliyor, başta Akçaabatlı gençler olmak üzere tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

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