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        Of'ta özel eğitim öğrencileri etkinlikte bir araya geldi

        Trabzon'un Of ilçesinde özel eğitim öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:23 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:23
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        Of'ta özel eğitim öğrencileri etkinlikte bir araya geldi
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        Trabzon'un Of ilçesinde özel eğitim öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Yakup Türköz Özel Eğitim Meslek Okulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, organizasyonda emeği geçenleri kutladı.

        Öğrenciler için en güzelini ve faydalı olanını yapmaya çalıştıklarını belirten Kabahasanoğlu, "Bundan sonra da aynı gayret ve inançla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Çocukların çeşitli oyunlar oynadıkları etkinlik, ikramın ardından sona erdi.

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