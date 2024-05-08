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        Trabzon'da hastane asansörlerine hijyene "karekod"lu kontrol

        Trabzon Sağlık Müdürlüğü, kamu hastanelerinde asansörlerin hasta ve yakınlarınca denetlenebilmesi için geliştirilen "karekod" yazılımını uygulamaya koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:00 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:00
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        Trabzon'da hastane asansörlerine hijyene "karekod"lu kontrol
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        Trabzon Sağlık Müdürlüğü, kamu hastanelerinde asansörlerin hasta ve yakınlarınca denetlenebilmesi için geliştirilen "karekod" yazılımını uygulamaya koydu.

        Kentteki kamu hastanelerinde asansörlerde hijyen denetimi için konulan "karekod" yazılımı ile hasta ve yakınları, gördükleri olumsuzlukları cep telefonuyla anında hastane yönetimine bildiriyor.

        İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, konuyla ilgili AA muhabirine, her şeyin başının sağlık olduğunu belirterek, "Sağlığın başı da hijyen, temizlik dememiz gerekiyor. Özellikle pandemi sürecinde bunu çok net şekilde tüm halkımız, bizler daha net öğrenmiş olduk." dedi.

        Hijyenle temizlikle alakalı çalışmaları teknolojiden istifade ederek yerine getirmeye gayret ettiklerinin altını çizen Usta, "Çalışanlarımızı motive etmek, aktive etmek hem de halkımızı bu temizlik çalışmalarına çekmek adına mücadelemiz sürüyor." dedi.

        Usta, daha önce hastanelerde tuvaletlerde "karekod" uygulamasına geçtiklerini anımsatarak, şunları söyledi:

        "İlimizdeki sağlık tesislerindeki bütün asansörlerde pazartesi itibarıyla başlattığımız uygulamayla tüm asansörlerin temizliklerini anbean takip edeceğimiz, halkımızın duygu düşüncelerini, sorunları veya teşekkürünü iletebileceği sisteme dönüştürmüş durumdayız. Bununla birlikte sorun, kirlilik varsaSMS'le ilgili personele ve idarecilere ulaşılmasını sağlıyoruz. Kirliyse her saatte veya yarım saatte bir yaptığımız temizlikleri daha erken de yapabilir duruma gelmiş oluyoruz. Onun dışında vatandaşta duyarlılık da oluşturmuş oluyoruz. İnşallah tüm ülkemize bu yayılacak. Vatandaşın bu konuda duyarlı olmasını, kirliyse uyarmasını, temizse de teşekkür etmesini bekliyoruz."

        Asansörlerin onarım ve periyodik bakımlarının özel şirketler tarafından yapıldığını aktaran Usta, asansörlerde karekod uygulamasıyla tamamen hijyeni ve temizliği hedef aldıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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