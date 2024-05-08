Şalpazarı'nda masa tenisi turnuvası sona erdi

Turnuvanın final müsabakalarını, Kaymakam Semih Memiş, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seher Serin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ayaz, Vakfıkebir Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Öztürk de izledi.

Kaymakamlık ile Şalpazarı Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde Şalpazarı Spor Salonu'nda organize edilen turnuvaya 48 sporcu katıldı.

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