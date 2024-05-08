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        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Muhtarlar Derneği Olağan Kongresine katıldı

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar Muhtarlar Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 18:20 Güncelleme: 08.05.2024 - 18:20
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        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Muhtarlar Derneği Olağan Kongresine katıldı
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        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar Muhtarlar Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaya, Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda muhtarlığın önemine işaret etti.

        Kaya, hizmet etmeye talip olduklarını belirterek, "24 saat telefonumun, gönlümün ve kapımın sizlere açık olduğunu biliyorsunuz. Muhtarlar, mahallelerde bizim çalışma arkadaşlarımızdır." ifadelerini kullandı.

        Kaya, muhtarlık binası olmayan mahallelerde talep sırasına göre binaları hızla yapacaklarını aktardı.

        Muhtarlıklara her yıl düzenli olarak kırtasiye yardımı yapacaklarını vurgulayan Kaya, şu değerlendirmede bulundu:

        "Ahmet Metin Genç başkanımız döneminde uygulanan, muhtarlıklarımıza yapılan elektrik, su ve internet destekleri kesintisiz devam edecek. Biz bu uygulamaları arttırarak devam edeceğiz. Çünkü muhtarlarımızın mahallelerdeki önemini çok iyi biliyoruz."

        Genel Kurula, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, MHP Ortahisar İlçe Başkanı Salih Akkoç, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz ve diğer ilgililer katıldı.

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