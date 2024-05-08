Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Muhtarlar Derneği Olağan Kongresine katıldı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar Muhtarlar Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaya, Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda muhtarlığın önemine işaret etti.

Kaya, hizmet etmeye talip olduklarını belirterek, "24 saat telefonumun, gönlümün ve kapımın sizlere açık olduğunu biliyorsunuz. Muhtarlar, mahallelerde bizim çalışma arkadaşlarımızdır." ifadelerini kullandı.

Kaya, muhtarlık binası olmayan mahallelerde talep sırasına göre binaları hızla yapacaklarını aktardı.