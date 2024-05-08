Trabzon'da vatandaşlar emniyet kemerinin önemini simülatör araçla deneyimledi

Trabzon'da vatandaşlar, emniyet kemerinin önemi ve hızın yol açtığı kazaları simülatör araçla deneyimledi.

Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda program düzenlendi.

Programda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi stant açarak, vatandaşlara trafik konularında bilgi verdi.

Emniyet kemerinin önemi ve hızın yol açtığı kazalar da simülatör araçla anlatıldı, alkol gözlüğü takarak top oyunu oynatıldı. Trafik eğitim parkurunda ise öğrencilere trafik konusunda eğitim verildi.

Emniyet kemerinin önemi ve hızın yol açtığı kazaları simülatör araçla deneyimleyen Hülya Tuana, herkesi trafik kurallarına uymaya davet etti.

Emniyet kemeri takmanın önemini anladığını belirten Tuana, şunları kaydetti:

"Ben normalde cesur bir insanım ama bindim, o tam ters döndüğü anda sanki uzayda boşluktaymışım gibi oldu. Sonra dedim ki 'Ben bir daha hayatta emniyet kemeri olmadan binmem.' İnsanlara bu konuda duyarlı olmasını tavsiye ediyorum. Gerçekten yaşadım anladım, kaza olmasa da yeterliydi benim için."