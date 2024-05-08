Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da vatandaşlar emniyet kemerinin önemini simülatör araçla deneyimledi

        Trabzon'da vatandaşlar, emniyet kemerinin önemi ve hızın yol açtığı kazaları simülatör araçla deneyimledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 18:21 Güncelleme: 08.05.2024 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da vatandaşlar emniyet kemerinin önemini simülatör araçla deneyimledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da vatandaşlar, emniyet kemerinin önemi ve hızın yol açtığı kazaları simülatör araçla deneyimledi.

        Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda program düzenlendi.

        Programda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi stant açarak, vatandaşlara trafik konularında bilgi verdi.

        Emniyet kemerinin önemi ve hızın yol açtığı kazalar da simülatör araçla anlatıldı, alkol gözlüğü takarak top oyunu oynatıldı. Trafik eğitim parkurunda ise öğrencilere trafik konusunda eğitim verildi.

        Emniyet kemerinin önemi ve hızın yol açtığı kazaları simülatör araçla deneyimleyen Hülya Tuana, herkesi trafik kurallarına uymaya davet etti.

        Emniyet kemeri takmanın önemini anladığını belirten Tuana, şunları kaydetti:

        "Ben normalde cesur bir insanım ama bindim, o tam ters döndüğü anda sanki uzayda boşluktaymışım gibi oldu. Sonra dedim ki 'Ben bir daha hayatta emniyet kemeri olmadan binmem.' İnsanlara bu konuda duyarlı olmasını tavsiye ediyorum. Gerçekten yaşadım anladım, kaza olmasa da yeterliydi benim için."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dikkat! Geri dönüyor
        Dikkat! Geri dönüyor
        Büfe sahibinden 13 yaşındaki kız çocuğuna şiddet!
        Büfe sahibinden 13 yaşındaki kız çocuğuna şiddet!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        "Yolculuk Birleşmiş Milletler"
        "Yolculuk Birleşmiş Milletler"
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"

        Benzer Haberler

        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Muhtarlar Derneği Olağan Kongresine katıld...
        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Muhtarlar Derneği Olağan Kongresine katıld...
        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım vatandaşlarla buluştu
        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım vatandaşlarla buluştu
        Şalpazarı'nda masa tenisi turnuvası sona erdi
        Şalpazarı'nda masa tenisi turnuvası sona erdi
        Trabzon'da hastane asansörlerine hijyene "karekod"lu kontrol
        Trabzon'da hastane asansörlerine hijyene "karekod"lu kontrol
        Of'ta özel eğitim öğrencileri etkinlikte bir araya geldi
        Of'ta özel eğitim öğrencileri etkinlikte bir araya geldi
        Trabzon'da "El Sanatları Kurslarının Yıl Sonu Sergisi" açıldı
        Trabzon'da "El Sanatları Kurslarının Yıl Sonu Sergisi" açıldı