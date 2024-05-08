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        Trabzon'da Filistin'e destek için yürüyüş ve oturma eylemi yapıldı

        Trabzon'da, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü ve oturma eylemi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 18:27 Güncelleme: 08.05.2024 - 18:27
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        Trabzon'da Filistin'e destek için yürüyüş ve oturma eylemi yapıldı
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        Trabzon'da, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca Filistin'e destek yürüyüşü ve oturma eylemi gerçekleştirildi.

        Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup, flamalar, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüdü. Katılımcılar burada Filistin bayrağı açarak bir süre oturma eylemi yaptı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından basın açıklamasını okuyan Milli Türk Talebe Birliği Trabzon Şube Başkanı Abdurrahman Can Aydın, Filistinlilerin, bütün Müslümanların izzetini, haysiyetini ve şerefini koruduğunu söyledi.

        Aydın, İsrail'e karşı dünyanın her yerinde harekete geçildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Katil İsrail'i durdurmak için tüm dünya tek vücut halinde. Amerika'dan Hollanda'ya, İngiltere'den İspanya'ya kadar tüm vicdanlar ayakta. Herkes siyonizmin ne denli bir bela olduğunu açık açık konuşmaya başladı. Yaşananların, karşımızdaki kirli ve sinsi düşmanın Müslüman coğrafyaya derin bir operasyonu olduğunu ve bu gerçekle karşı karşıya bulunduğumuzu unutmayalım."

        Müslümanların da İsrail'e karşı yaptırımlarda bulunmasını isteyen Aydın, "Artık yeter. Müslüman dünyasının sosyolojik, güvenlik, ekonomik ve ideolojik boyutuyla masaya oturması ve ortak mücadele kararları almasından başka bir yol yoktur. Boykotun her türlüsünü yapmak boynumuzun borcudur. Ama artık ötesine geçmemiz gerekmektedir. Acil ateşkes ilan edilmelidir." dedi.

        AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu'nun da destek verdiği eylem sonunda Filistinliler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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