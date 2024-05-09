Çaykara'da öğretmenlere temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
Çaykara'da öğretmenlere yönelik temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.
Çaykara'da öğretmenlere yönelik temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.
Çaykara Halk Eğitim Merkezi toplantı salonundaki eğitime, 50 öğretmen katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve Şube Müdürü Numan Tuncer organizasyonunda gerçekleştirilen eğitimde, ilkyardım, çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği, iş yerinde tertip, düzen ve temizlik, iş yeri ortamlarında risk faktörleri, yangın ve yangından korunma, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri gibi konularda eğitim çalışanları bilgilendirildi.
Eğitim, değerlendirme çalışmasının ardından tamamlandı.
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