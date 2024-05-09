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        Çaykara'da öğretmenlere temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

        Çaykara'da öğretmenlere yönelik temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 11:24 Güncelleme: 09.05.2024 - 11:24
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        Çaykara'da öğretmenlere temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
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        Çaykara'da öğretmenlere yönelik temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

        Çaykara Halk Eğitim Merkezi toplantı salonundaki eğitime, 50 öğretmen katıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve Şube Müdürü Numan Tuncer organizasyonunda gerçekleştirilen eğitimde, ilkyardım, çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği, iş yerinde tertip, düzen ve temizlik, iş yeri ortamlarında risk faktörleri, yangın ve yangından korunma, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri gibi konularda eğitim çalışanları bilgilendirildi.

        Eğitim, değerlendirme çalışmasının ardından tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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