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        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, kazada yaralanan kediyi sahiplendi

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, araba çarpması sonucu yaralanan sahipsiz kedinin bakımını üstlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:54 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:54
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        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, kazada yaralanan kediyi sahiplendi
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        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, araba çarpması sonucu yaralanan sahipsiz kedinin bakımını üstlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Kaya ve eşi Tuba Kaya, "Romeo" adlı kediyi tedavi için götürdükleri veterinerde sahipsiz kedi sahiplendi.

        Kaya, "Sütlaç" ismini verdiği kediye, Ortahisar Belediyesinde bakmaya karar verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, "Sütlaç artık Ortahisar Belediyemizin koridorlarında, makamımızda, belediyemizin her yerinde görebileceğimiz patili dostumuz olacak. Bütün bakımını, tedavilerini biz burada karşılayacağız. Ailemizin bir bireyi olacak." ifadelerini kullandı.

        Başkan Kaya, Trabzon halkından sahipsiz hayvanlara sahip çıkmalarını da istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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