Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da anasınıfı öğrencilerine yönelik şenlik düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde anasınıfı öğrencileri şenlikte bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 13:29 Güncelleme: 09.05.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da anasınıfı öğrencilerine yönelik şenlik düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Of ilçesinde anasınıfı öğrencileri şenlikte bir araya geldi.

        "Ellerim Küçük Hayallerim Büyük" projesi kapsamında, Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu öncülüğünde düzenlenen etkinliğe ilçedeki anasınıfı öğrencileri katıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, çocukların sosyalleştiği etkinlikte emeği geçenleri kutladı.

        Çocukların bu tür organizasyonlarda kendilerini ifade etme imkanı bulduğunu anlatan Kabahasanoğlu, "Bizim de amacımız onları mutlu, özgüvenli, yarınlara yeni umutlarla bakacak nesiller olarak yetiştirmektir. Gelecek yüzyıl, çocuklarımızın yüzyılı olacaktır. Onlar için ne kadar farklı fikir ve iş üretirsek o kadar kazanacağız toplum olarak. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

        Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu Müdürü Salime Akyüz de ilçedeki anasınıfı öğrencilerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

        Çocuklar, çalışmalarının sergilendiği etkinlikte keyifli vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada ölen yaya başöğretmen çıktı
        Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada ölen yaya başöğretmen çıktı
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        THY Mourinho ile reklam filmi çekti
        THY Mourinho ile reklam filmi çekti
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!
        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Kalben serbest bırakıldı
        Kalben serbest bırakıldı
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Trabzon'da lise öğrencilerinden oluşan ragbi takımının hedefi Türkiye şampi...
        Trabzon'da lise öğrencilerinden oluşan ragbi takımının hedefi Türkiye şampi...
        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, kazada yaralanan kediyi sahiplendi
        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, kazada yaralanan kediyi sahiplendi
        Trabzonspor'a kupa morali; hedef 10'uncu kupayı kaldırmak
        Trabzonspor'a kupa morali; hedef 10'uncu kupayı kaldırmak
        Otomobil, kaldırıma çıkıp dükkanlara çarptı; iş yeri sahipleri son anda kur...
        Otomobil, kaldırıma çıkıp dükkanlara çarptı; iş yeri sahipleri son anda kur...
        Asırlık araçla dünya turuna çıkan Avustralyalı çift, Trabzon'a ulaştı
        Asırlık araçla dünya turuna çıkan Avustralyalı çift, Trabzon'a ulaştı
        Çaykara'da öğretmenlere temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
        Çaykara'da öğretmenlere temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi