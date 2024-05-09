Trabzon'da anasınıfı öğrencilerine yönelik şenlik düzenlendi
Trabzon'un Of ilçesinde anasınıfı öğrencileri şenlikte bir araya geldi.
Trabzon'un Of ilçesinde anasınıfı öğrencileri şenlikte bir araya geldi.
"Ellerim Küçük Hayallerim Büyük" projesi kapsamında, Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu öncülüğünde düzenlenen etkinliğe ilçedeki anasınıfı öğrencileri katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, çocukların sosyalleştiği etkinlikte emeği geçenleri kutladı.
Çocukların bu tür organizasyonlarda kendilerini ifade etme imkanı bulduğunu anlatan Kabahasanoğlu, "Bizim de amacımız onları mutlu, özgüvenli, yarınlara yeni umutlarla bakacak nesiller olarak yetiştirmektir. Gelecek yüzyıl, çocuklarımızın yüzyılı olacaktır. Onlar için ne kadar farklı fikir ve iş üretirsek o kadar kazanacağız toplum olarak. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.
Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu Müdürü Salime Akyüz de ilçedeki anasınıfı öğrencilerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
Çocuklar, çalışmalarının sergilendiği etkinlikte keyifli vakit geçirdi.
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