Araklı Belediye Başkanı Çebi, muhtarlarla bir araya geldi

Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, 31 Mart yerel seçimleri sonucu göreve gelen muhtarlarla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çebi, ilçede bulunan 50 mahallenin muhtarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çebi, "50 mahallemize eşit uzaklıkta bir arkadaşınızım. Hizmet noktasında 50 mahalleye eşit hizmet yapacağımdan hiç şüpheniz olmasın." ifadesini kullandı.

Çebi, Araklı'nın doğası, havası, suyu, konumuyla güzel, yaşanabilir ve Trabzon'un en stratejik ilçesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: