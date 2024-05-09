Akçaabat'ta "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinliği düzenlendi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Akçaabat Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İnönü Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Yusuf Cankatar, Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İlçe Emniyet Müdürü Murat Soysay, İlçe Jandarma Komutanı Barış Kesici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta, Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenler katıldı.

Kaymakam Cankatar ve Belediye Başkanı Ekim, sürücülere karanfil ve bilgilendirici broşür dağıttı.

Atatürk Parkı'nda vatandaşlara, emniyet kemerinin önemi ve hızın yol açtığı kazalar da simülatör araçla anlatıldı.

Açıklamada, Başkan Ekim'in şu ifadelerine yer verildi:

"Ülkemizin dört bir yanında trafik ve ilk yardım bilincinin geliştirilmesi, yaşamlarımızı güvence altına almak adına hayati bir konudur. Başta kendi can güvenliğimiz olmak üzere, diğer vatandaşların da güvenliğini sağlamak için trafik kurallarına titizlikle uymalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Akçaabat halkını trafik kurallarına daha fazla dikkat etmeye ve birbirimize saygıyla yaklaşmaya davet ediyorum. Kazasız günler ve güvenli sürüşler diliyor, vatandaşlarımızın ve görevlilerimizin Trafik Haftası'nı kutluyorum."