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        Trabzon'da silahla yaralama olayına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

        Trabzon'un Yomra ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:29 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:29
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        Trabzon'da silahla yaralama olayına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
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        Trabzon'un Yomra ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İlçenin Sancak Mahallesi'nde iki gün önce Gürcü uyruklu G.B'yi silahla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan aynı uyruklu R.M. (38), E.D. (34), B.K. (31) ve K.D'nin (30), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

        Trabzon Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

        Öte yandan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B'nin de Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

        Zanlılardan R.M'nin 17 Mart'ta Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığı ve İstanbul'dan kiraladığı araçla diğer şüphelilerle olayı gerçekleştirdikleri bildirildi.

        Olay yerinden kaçtıkları aracı Akçaabat ilçesinin Sera Gölü mevkisinde bırakıp taksi ile Vakfıkebir ilçesine giden şüphelilerin, oradan da başka taksi ile Giresun'a hareket ettikleri belirlendi.

        Zanlıların yakalanmadan önce Sera Gölü ile derenin birleştiği yere paket attıklarının tespit edilmesi üzerine, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince bölgede yapılan aramada, taş doldurulan poşette olay sırasında kullanıldığı değerlendirilen 4 şapka ve cerrahi maske bulunmuştu.

        Şüphelilerden R.M. ve E.D. Giresun'da, B.K. ve K.D. ise Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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