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        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın annesinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:06 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:06
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        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın annesinin cenazesi toprağa verildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Çuvalcı'nın KTÜ Farabi Hastanesi'nde vefat eden annesi Nahide Çuvalcı için 1'Nolu Bostancı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Kılınan Cenaze namazının ardından Çuvalcı'nın cenazesi, Bahçecik Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

        Cenaze törenine katılan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, İl Müftüsü Selami Aydın, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, eski Trabzon Milletvekili Asım Aykan, mülki idare amirleri, kamu kurumu temsilcileri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar, Rektör Çuvalcı'ya taziyelerini iletti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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