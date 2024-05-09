KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Çuvalcı'nın KTÜ Farabi Hastanesi'nde vefat eden annesi Nahide Çuvalcı için 1'Nolu Bostancı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.