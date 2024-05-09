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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ulaşım konusunda çalışmalarına devam ediyor

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımının rahat ve sağlıklı sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:53 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:56
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ulaşım konusunda çalışmalarına devam ediyor
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımının rahat ve sağlıklı sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Gürkan Üçüncü başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı gerçekleştirdi.

        Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehirdeki vatandaşlara daha rahat ve etkili ulaşım ortamı sağlamak adına çalışmalarını kararlı şekilde yürüttüklerini belirtti.

        Genç, raylı sistem ve güney çevre yolu gibi mega projelerin hayata geçmesi için büyük gayret gösterdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Trabzon'un her köşesine hizmet götürme misyonuyla hareket ediyoruz. Ulaşım, şehirlerin yaşam damarlarından biri olarak bizim için ayrı önem taşıyor. Bu sebeple Trabzon'un ulaşım altyapısını güçlendirme ve şehrin hareketliliğini artırma hedefiyle kararlı bir şekilde adımlar atmaya devam ediyoruz. Turizm sezonunun açılmasıyla kent nüfusumuzda artışı karşılamak adına sürdürülebilir bir ulaşım imkanı sunmak bizim önceliğimiz."

        Amacının, şehri modern, erişilebilir ve çevreci bir ulaşım modeliyle donatarak, Trabzon'u uluslararası standartlara uygun şehir haline getirmek olduğunu vurgulayan Genç, "Bu yolda hem şehrimizin mevcut ihtiyaçlarını karşılamak hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Trabzon bırakmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Toplantıda, turizm sezonunun yaklaşmasıyla şehir merkezinde trafik sirkülasyonunun sağlıklı işleyebilmesi ve gelişigüzel karavan parkının önlenmesi konularıyla ilgili rapor hazırlanmasına karar verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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