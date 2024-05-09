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        Futbol: TFF 2. Lig play-off 1. tur

        TFF 2. Lig play-off 1. tur müsabakasında 1461 Trabzon FK, Ankaraspor'u 4-1 mağlup ederek, tur atladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 18:17 Güncelleme: 09.05.2024 - 18:17
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        Futbol: TFF 2. Lig play-off 1. tur
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        TFF 2. Lig play-off 1. tur müsabakasında 1461 Trabzon FK, Ankaraspor'u 4-1 mağlup ederek, tur atladı.

        Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk devresi, 27. dakikada Ömer Faruk Sezgin ve 30. dakikada İlhan Depe'nin golleri ile 1-1 sonuçlandı.

        Bordo-mavili ekip, 77. dakikada Taha Can Velioğlu, 83. dakikada Tarık Tekdal ve 89. dakikada İlhan Depe'nin golleri ile maçı 4-1 kazanarak adını play-off 2. turuna yazdırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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