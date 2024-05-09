Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele için doğaya samuray arıları salınacak

Trabzon Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele için Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü laboratuvarında üretilen samuray arıların 7 Haziran'da doğaya bırakılacağını söyledi.

Kaplan, Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'ndeki örnek fındık bahçesinde kokarcayla mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına katıldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kaplan, başta fındık olmak üzere tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarcayla mücadelede, ilk etapta çıkışları belirlemek için 12 ilçede 36 noktaya feromon tuzağı, 18 ilçede toplam 22 baskın ilaçlama timi kurduklarını söyledi.

İlaçlama noktasında da yetiştiricilere eğitimler verdiklerini aktaran Kaplan, "Biz bunun peşini bırakmıyoruz. Bu kokarca böceğini burada bir sınır noktası gibi Anadolu'ya geçmeden hapsederek yok etmeye çalışacağız. Bundan kimsenin merakı da olmasın, korkusu da olmasın. Ama tabii süreç devam edecektir mutlaka." dedi.

Kaplan, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü laboratuvarında kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele için 150 bin samuray arısı üretildiğini ifade ederek, "7 Haziran'da ilimizde salınım olacak. Yani bu, özellikle ormanla fındık bahçelerinin sınırlı olduğu noktalarda biyolojik mücadele adına çok önemlidir. Diğer ülkelerin bir adım önünde bir mücadele şeklidir bu." diye konuştu.