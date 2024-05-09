Trabzonspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

Diğer oyuncular ise teknik ısınma, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında dün deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

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