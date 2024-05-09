Trabzonspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında dün deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise teknik ısınma, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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