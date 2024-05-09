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        Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Manasijevski'den Trabzonspor'a ziyaret

        Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 21:35 Güncelleme: 09.05.2024 - 21:35
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        Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Manasijevski'den Trabzonspor'a ziyaret
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        Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Manasijevski, Kulüp Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, Genel Sekreter Kemal Ertürk ve Amatör Branşlar Sorumlusu Derviş Köz ile bir araya geldi.

        Büyükelçi Manasijevski, Gostivar kentindeki Yukarı Banisa'da yaşayan halkın tamamı olmak üzere ülkesinde çok sayıda Trabzonspor taraftarı olduğunu belirtti.

        Kuzey Makedonya Trabzon Fahri Konsolosu Sırrı Furkan Eren'in de yer aldığı ziyarette, Büyükelçi Manasijevski'ye isminin yazılı olduğu forma hediye edildi. Ziyarette ayrıca Trabzonspor'un Kuzey Makedonyalı futbolcusu Enis Bardhi de formasını imzalayarak, Manasijevski'ye verdi.

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