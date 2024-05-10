Akalazya hastaları POEM yöntemiyle sağlığına kavuşuyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Sami Fidan, yutma şikayetiyle kendisini belli eden "akalazya" hastalığında Peroral Endoskopik Myotomi (POEM) yöntemiyle başarılı sonuçlar alındığını belirtti.

Doç. Dr. Fidan, yaptığı açıklamada, yemek borusunu etkileyen ve yutma zorluğuna yol açan bir hastalık olan akalazyanın kaslarda gevşemeye yol açtığını, bu nedenle de katı ve sıvı gıdaların yemek borusundan mideye geçmesinin zorlaştığını vurguladı.

Hastalığın genellikle orta ve ileri yaşta görüldüğüne işaret eden Fidan, şu değerlendirmede bulundu: