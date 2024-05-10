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        Akalazya hastaları POEM yöntemiyle sağlığına kavuşuyor

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Sami Fidan, yutma şikayetiyle kendisini belli eden "akalazya" hastalığında Peroral Endoskopik Myotomi (POEM) yöntemiyle başarılı sonuçlar alındığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 10:40 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:40
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        Akalazya hastaları POEM yöntemiyle sağlığına kavuşuyor
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Sami Fidan, yutma şikayetiyle kendisini belli eden "akalazya" hastalığında Peroral Endoskopik Myotomi (POEM) yöntemiyle başarılı sonuçlar alındığını belirtti.

        Doç. Dr. Fidan, yaptığı açıklamada, yemek borusunu etkileyen ve yutma zorluğuna yol açan bir hastalık olan akalazyanın kaslarda gevşemeye yol açtığını, bu nedenle de katı ve sıvı gıdaların yemek borusundan mideye geçmesinin zorlaştığını vurguladı.

        Hastalığın genellikle orta ve ileri yaşta görüldüğüne işaret eden Fidan, şu değerlendirmede bulundu:

        "Hem katı hem de sıvı gıdaları yutmakta zorluk yaşayan hastalarda akalazyadan şüphelenmek gerekir. Akalazya tanısı endoskopi, radyoloji ve motilite testleri ile konulur ve kesin tanı konulduktan sonra ameliyat, balon dilatasyonu, peroral endoskopik myotomi gibi çeşitli yöntemlerle hastalık tedavi edilir. POEM, son yıllardaki endoskopik yöntemlerin gelişmesine paralel olarak uygulanmaya başlanan düşük komplikasyon ve yüksek başarı oranlarına sahip ileri bir endoskopik işlemdir. POEM işleminde, yemek borusunun orta ve alt kısmındaki kaslar, endoskopik uygulama ile kesilerek yutma zorluğu düzeltilir ve böylece rahat yemek yiyip içebilir."

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