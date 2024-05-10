TTSO'nun genç istihdamı projesinde 22 kişiye istihdam sağlandı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin istihdamına yönelik "Let's NEET Up! - Haydi Gençler İleri!" projesinde eğitimlerini tamamlayan 22 kursiyer işe yerleştirildi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı bünyesinde, eğitimde ve istihdamda olmayan gençlere, "dış ticaret uzmanı", "satış elemanı", "ön muhasebe elemanı", "kat hizmetleri görevlisi", "ön büro personeli" alanlarında mesleki eğitim verildi.