Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        TTSO'nun genç istihdamı projesinde 22 kişiye istihdam sağlandı

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin istihdamına yönelik "Let's NEET Up! - Haydi Gençler İleri!" projesinde eğitimlerini tamamlayan 22 kursiyer işe yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 12:22 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        TTSO'nun genç istihdamı projesinde 22 kişiye istihdam sağlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin istihdamına yönelik "Let's NEET Up! - Haydi Gençler İleri!" projesinde eğitimlerini tamamlayan 22 kursiyer işe yerleştirildi.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı bünyesinde, eğitimde ve istihdamda olmayan gençlere, "dış ticaret uzmanı", "satış elemanı", "ön muhasebe elemanı", "kat hizmetleri görevlisi", "ön büro personeli" alanlarında mesleki eğitim verildi.

        TTSO yürütücülüğünde ve DOKA ortaklığında devam eden projede eğitimlerini tamamlayan 116 gençten, 102'si sertifika aldı.

        İŞKUR iş birliğinde yürütülen ve kursiyerlerin iş arama becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı Bireysel Eylem Planı sürecine başlayan 100 katılımcıdan 22'si ise işe yerleştirildi.

        TTSO Başkanı Erkut Çelebi, sertifika töreninde, ilk etapta eğitimlerini tamamlayarak belge alan 22 kursiyerin işe yerleştiğini belirtti.

        Kursiyerlerin işe yerleştirilme sürecinin devam ettiğini ve bu konuda desteklerin süreceğini aktaran Çelebi, "Amacımız tüm gençlerimizin işe yerleştirilmeleri ve kalıcı olarak iş sahibi olmalarıdır. Reel sektörün ara eleman talebi çok fazla. Bu anlamda projenin nitelikli iş gücü yetiştirme bakımından faydalı olacağına inanıyorum ve bu tür projelerin devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Hasarlı araç dolandırıcılığı! İki kardeşe 265 yıl hapis!
        Hasarlı araç dolandırıcılığı! İki kardeşe 265 yıl hapis!
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Bilinmeyen numaralara 63 milyon TL harcandı
        Bilinmeyen numaralara 63 milyon TL harcandı
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        10 soruda hastanede "onaylı randevu" dönemi
        10 soruda hastanede "onaylı randevu" dönemi
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        "Benim de çekyatım var"
        "Benim de çekyatım var"
        Faizin kaymağı büyüklere
        Faizin kaymağı büyüklere

        Benzer Haberler

        KTÜ Uzay Kulübü CanSat 2024'te birincilik hedefliyor
        KTÜ Uzay Kulübü CanSat 2024'te birincilik hedefliyor
        Akalazya hastaları POEM yöntemiyle sağlığına kavuşuyor
        Akalazya hastaları POEM yöntemiyle sağlığına kavuşuyor
        Trabzon'da karganın marketin önündeki raftan cips paketini alması kameralar...
        Trabzon'da karganın marketin önündeki raftan cips paketini alması kameralar...
        Servis kiralayan üniversitelilerin darbedildiği olayın kamera görüntüleri o...
        Servis kiralayan üniversitelilerin darbedildiği olayın kamera görüntüleri o...
        Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Manasijevski'den Trabzonspor'a ziyar...
        Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Manasijevski'den Trabzonspor'a ziyar...
        Trabzonspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı