Trabzon ve çevre illerde AK Parti'li kadınlar Gazzeli anneler için toplandı

AK Parti'nin Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin ve Bayburt il kadın kolları üyeleri, Anneler Günü öncesi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden anneler ve çocukları için basın açıklaması yaptı.

Trabzon'da Atatürk Alanı'ndaki parti binasının önünde bir araya gelen kadınlar adına AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, Anneler Günü'nün öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin ağır imtihanı olduğunu söyledi.

Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmanın hiç bu kadar zor olmadığını belirten Cihan, "Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor." dedi.

"Gazze'de her gün 37'si anne 63 kadın ölüyor" yazılı pankart açan grup, "İsrail katliama son ver", "Anne katili İsrail" yazılı dövizler taşıdı.

Protestoya, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da destek verdi.

- Ordu

Ordu'daki basın açıklaması ise Ceren Özdemir Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Grup adına açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Ayşegül Baysal, "Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum ki her can tek, her can biriciktir ve bir cana kıyan, tüm insanlığa kıymış gibidir." dedi.