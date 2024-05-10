Ortahisar Belediyesi'nin çalışmaları sürüyor

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar'ı daha cazip hale getirmek için başta yollar olmak üzere altyapı çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirtti.

Kaya, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü'nün şehirdeki altyapı sorunlarını çözmek için hazırladığı programı eksiksiz tamamlamak için büyük gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Yeni bir turizm sezonunun başlangıcında olunduğuna işaret eden Kaya, "Bunun bilinciyle Ortahisar'ımızın nüfus yoğunluğunun çok olduğu mahallelerde ve turistlerin en çok ziyaret ettiği alanlarda altyapı ve yol sorunlarını büyük ölçüde tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.