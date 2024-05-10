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        Ortahisar Belediyesi'nin çalışmaları sürüyor

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar'ı daha cazip hale getirmek için başta yollar olmak üzere altyapı çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:45 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:45
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        Ortahisar Belediyesi'nin çalışmaları sürüyor
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        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar'ı daha cazip hale getirmek için başta yollar olmak üzere altyapı çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirtti.

        Kaya, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü'nün şehirdeki altyapı sorunlarını çözmek için hazırladığı programı eksiksiz tamamlamak için büyük gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

        Yeni bir turizm sezonunun başlangıcında olunduğuna işaret eden Kaya, "Bunun bilinciyle Ortahisar'ımızın nüfus yoğunluğunun çok olduğu mahallelerde ve turistlerin en çok ziyaret ettiği alanlarda altyapı ve yol sorunlarını büyük ölçüde tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaya, bir yandan asfaltlama, bir yandan da betonlama çalışmalarıyla yol sorunlarını en asgari düzeye indirmenin gayretinde olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Halkımıza taahhüt ettiğimiz sözler doğrultusunda Ortahisar'ımızı daha yaşanabilir ve daha cazip hale getirmek için belediyemizin bütün imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Halkımızın belediyemizden memnuniyeti ve beklentileri her şeyin üstündedir. Yeni dönemde vatandaşların yaşam konforunu en üst seviyeye çıkarmak için kentimizdeki sivil toplum kuruluşları ve diğer kent paydaşlarımızla birlikte eşgüdüm halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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