Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Bem-Bir-Sen arasında protokol imzalandı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, memurların maaşlarına yansıyan Sosyal Denge Sözleşmesi ücretlerine tavan ücret olan yüzde 120 üzerinden zam yapıldığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Genç ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu arasında Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

Genç, güzel bir çalışma dönemi olmasını temenni ederek, kadro birlikteliğinin çok önemli olduğunu ve daha güzel hizmetler yapabilmek adına kadrolarıyla birlikte yola devam edeceklerini aktardı.