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        Şalpazarı'nda "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinliği düzenlendi

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 17:22 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:22
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        Şalpazarı'nda "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinliği düzenlendi
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        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Şehit Alper Al Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Semih Memiş, Belediye Başkanı Refik Kurukız, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seher Serin, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ayaz da katıldı.

        Etkinlik kapsamında Şalpazarı Atatürk İlkokulu 1. sınıf öğrencilerine trafik polislerince uygulamalı trafik eğitimi verildi.

        Yaya geçidini güvenli şekilde kullanmayı öğrenen çocuklar, trafik polisleriyle birlikte sürücülere uyarıcı bilgilerin yer aldığı broşür dağıttı.

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