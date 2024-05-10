Şalpazarı'nda "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinliği düzenlendi

Şehit Alper Al Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Semih Memiş, Belediye Başkanı Refik Kurukız, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seher Serin, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ayaz da katıldı.

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