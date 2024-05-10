Şalpazarı'nda Bahar Şenliği düzenlendi
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Ayten Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bahar Şenliği organize edildi.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Ayten Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bahar Şenliği organize edildi.
Okul bahçesindeki şenlikte, Hacı Abdullah Kıdık Öğrenci Pansiyonu'nda kalan öğrenciler yararına da kermes gerçekleştirildi.
Öğretmen Hayriye Çelik, kermesin, Değerler Kulübünce yürütülen "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında düzenlendiğini belirterek, yardımlaşma değerini yaşatmayı amaçladıklarını vurguladı.
Halk oyunları gösterilerinin sunulduğu etkinliğe, Kaymakam Semih Memiş, Belediye Başkanı Refik Kurukız, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seher Serin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen de katıldı.
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