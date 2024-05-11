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        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Trabzon'da bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 00:50 Güncelleme: 11.05.2024 - 00:50
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        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Trabzon'da bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Ortahisar ilçesindeki alışveriş merkezinde bulunan ABD menşeli bir kahve zincirinin şubesi önünde toplanan grup, ellerinde Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı.

        Grup adına açıklama yapan Hacer Akbulut, Filistin'de 7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen soykırımı vicdanlara haykırmak adına toplandıklarını söyledi.

        "Çocuğumuzun saçının teline zarar gelmesine dayanamazken bir başkasının evladının hatta binlercesinin Gazze'de, Refah'ta bombalarla parçalanmasına yürek taşıyan insanlar olarak nasıl seyirci kalabiliriz?" sorusunu dile getiren Akbulut, şunları kaydetti:

        "Bugün onların çocuğu, yarın sizin çocuğunuz. Biz bu yüzden çağrımızı duyan, dini, dili ve ırkı fark etmeksizin her vicdan sahibi insana sesleniyoruz, bu kanlı zulme ortak olmayın. Bir fincan kahve size bir kurşun gibi görünmeyebilir ama sermaye sahipleri için tam olarak öyle görünüyor."

        Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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