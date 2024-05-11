Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Entübeyken dünyaya getirdiği "Nefes"le yeniden hayata bağlandı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da 2021'de Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavisi sürerken 500 gram olarak kız bebek dünyaya getiren İlknur Çalık, hayatının en zorlu sürecini geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:36 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Entübeyken dünyaya getirdiği "Nefes"le yeniden hayata bağlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da 2021'de Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavisi sürerken 500 gram olarak kız bebek dünyaya getiren İlknur Çalık, hayatının en zorlu sürecini geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Beşikdüzü ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Çalık, 2018'de ikinci çocuğuna hamileyken yaşadığı bazı sıkıntılar nedeniyle kentteki bir hastaneye müracaat etti.

        "Plesenta ayrılması" teşhisiyle gebeliğinin 27'nci haftasında erken doğum yapan Çalık, 3 gün sonra bebeğini kaybetti.

        Yaşadığı acı tecrübeden iki yıl sonra tekrar hamile kalan Çalık, bu kez Kovid-19'a yakalandı.

        Şikayetlerinin artması üzerine başvurduğu Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Çalık, durumu daha da ağırlaşınca Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine sevk edildi.

        Yoğun Bakım Ünitesinde entübe edilen Çalık, gebeliğinin 24'üncü haftasında sezaryenle 500 gram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

        Entübe edilmesinden 10 gün sonra uyandırılan ve uzun bir tedavi süreci geçiren Çalık, 4 kez entübe edilen prematüre bebeğini de uzun süre göremedi.

        Çalık, ölümle yaşam arasında geçen zorlu mücadelenin ardından, doktorların "Nefes" adını verdiği kızını ilk kez 5 aylıkken kucağına alabildi.

        - "Kendimi hatırlamıyordum, bambaşka biriydim"

        İlknur Çalık, AA muhabirine, Eylül ve Nefes adında iki kızı olduğunu söyledi.

        İkinci bebeğinin kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren 14 yıllık evli Çalık, "Rabbim 2 yıl sonra bana Nefes'i verdi. Onda da koronaya kadar hamileliğim güzel gidiyordu." dedi.

        Çalık, hastalığının 8'inci gününde hastaneye başvurduğunu belirterek, "Entübeyken doğum gerçekleşti. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Uyandığımda doğum olmuştu. Kendimi hatırlamıyordum, bambaşka biriydim. Çok zorlu bir süreçti. Bebeğimi de hatırlamıyor, öldü diye biliyor ve kabullenmiyordum. Bambaşka biri olmuştum. Sonra sağ olsun doktorlar her şeyi bana anlattılar, çocuğumu hatırladım." diye konuştu.

        Taburcu olduktan bir süre sonra doktorların bebeğini kucağına almasını istediklerini anlatan Çalık, "Ben kendimi hazır hissetmiyordum. Prematüreydi, 'Nasıl olur?' diye korkuyordum ama ilk kucağıma aldığımda çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

        Çalık, geçirdikleri zorlu süreçte psikolojisinin bozulduğunu, Nefes'i de kaybedeceği korkusunu yaşadığını dile getirdi.

        Kızının 2,5 yaşına kadar 4 kez ameliyat edildiğini belirten Çalık, "Şu an iyi, kalıcı bir hastalığı yok. Sadece kontrollere geliyoruz. Artık hep yanındayım. Onu hiç bırakmak istemiyorum. Ondan sonra ben çok değiştim. Rabbime bin şükür, iyiyim ve çocuklarımın başındayım." dedi.

        Çalık, yoğun bakımda nefes problemi yaşaması nedeniyle doktorların kızına "Nefes" adını koyduğunu ifade ederek, "Nefes, bana yeniden nefes oldu. Hayatım bitim noktasındaydı, onunla her şeye yeniden başladım. Büyük kızım da Nefes'i çok seviyor. Rabbim bana bir daha evlat acısı yaşatmasın, onların yokluğunu göstermesin. Para, pul hiçbir şey istemiyorum. Huzur içinde yaşamak en büyük dileğim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        İlk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun çıktı
        İlk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun çıktı
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "3. Ulusal Şifa Eli Fotoğraf Sergisi" düzenlenecek
        Trabzon'da "3. Ulusal Şifa Eli Fotoğraf Sergisi" düzenlenecek
        Prof. Dr. Özlü'den 'çöl tozu' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü'den 'çöl tozu' uyarısı
        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Trabzon'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Trabzon'da "Çığ" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
        Trabzon'da "Çığ" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
        Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon'da psikolojik danışmanlar sertifika aldı
        Trabzon'da psikolojik danışmanlar sertifika aldı