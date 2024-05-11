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        Trabzon'da "3. Ulusal Şifa Eli Fotoğraf Sergisi" düzenlenecek

        Trabzon'da, "Kadrajını Sağlığa Çevir" temasıyla "3. Ulusal Şifa Eli Fotoğraf Sergisi" açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:36 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:36
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        Trabzon'da "3. Ulusal Şifa Eli Fotoğraf Sergisi" düzenlenecek
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        Trabzon'da, "Kadrajını Sağlığa Çevir" temasıyla "3. Ulusal Şifa Eli Fotoğraf Sergisi" açılacak.

        İl Sağlık Müdürlüğünce Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde organize edilecek serginin açılış töreni, 13 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

        Törende, eser sahiplerine ödülleri de verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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