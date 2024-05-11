Trabzon'da "3. Ulusal Şifa Eli Fotoğraf Sergisi" düzenlenecek
Trabzon'da, "Kadrajını Sağlığa Çevir" temasıyla "3. Ulusal Şifa Eli Fotoğraf Sergisi" açılacak.
Trabzon'da, "Kadrajını Sağlığa Çevir" temasıyla "3. Ulusal Şifa Eli Fotoğraf Sergisi" açılacak.
İl Sağlık Müdürlüğünce Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde organize edilecek serginin açılış töreni, 13 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek.
Törende, eser sahiplerine ödülleri de verilecek.
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