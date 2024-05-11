Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Anneler Günü mesajı

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 12:58 Güncelleme: 11.05.2024 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Anneler Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yıldırım, mesajında, annelerin iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsali olduğunu belirtti.

        Annelerin ülkeye ve topluma yararlı fertler yetiştirdiğine değinen Yıldırım, "Peygamber efendimizin, 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' hadis-i şerifiyle yücelttiği, varlıklarıyla hayata anlam katan, sevgi dolu yürekleriyle yol gösteren, ülkemize ve toplumumuza yararlı birer fert olarak yetişmemizde bir kılavuz görevi gören annelerimiz, hayatımız boyunca en büyük destekçimiz olan eşsiz değerlerimizdir." ifadelerini kullandı.

        Yıldırım, annelerin vazgeçilmez değerler olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Bugün, dünyayı daha yaşanılabilir hale getiren annelerimize vazgeçilmez olduklarını ve sonsuz sevgimizi göstermek için bir fırsat günüdür. Anneler Günü, affediciliğin ve fedakarlığın pınarı annelerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu, emeklerinin boşa gitmediğini gösterme günüdür. Bizler de bu anlayıştan yola çıkarak ilimizde pek çok projeyle kadınlarımızın, annelerimizin, kişisel, sosyal ve ekonomik bakımdan gelişimlerini destekleyecek çalışmaları hayata geçirdik. Bu çalışmaları önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Çünkü gelişen kadının, gelişen toplumun işareti olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, evlatlarını vatan uğruna şehit veren, acılarını yürekten paylaştığımız şehit annelerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan annelerine her zaman sahip çıkacağımızı, onlara her zaman destek olacağımızı bir kez daha vurgulayarak annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir hayat diliyor, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        İsrail Refah'ın boşaltılmasını istedi
        İsrail Refah'ın boşaltılmasını istedi
        7 yıl önce kaybolmuştu! Töre katliamına 12 tutuklama!
        7 yıl önce kaybolmuştu! Töre katliamına 12 tutuklama!
        "Bu işlere artık son!"
        "Bu işlere artık son!"
        Prof. Dr. Özlü’den ‘çöl tozu’ uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü’den ‘çöl tozu’ uyarısı!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'un borcu 4 milyar 486 milyon TL
        Trabzonspor'un borcu 4 milyar 486 milyon TL
        Trabzon Şehir Hastanesinin gelecek yıl hizmete açılması planlanıyor
        Trabzon Şehir Hastanesinin gelecek yıl hizmete açılması planlanıyor
        Trabzon Şehir Hastanesi'nde kaba inşaat tamamlandı
        Trabzon Şehir Hastanesi'nde kaba inşaat tamamlandı
        Geleceğin sürücüleri trafik kurallarını Karadeniz manzaralı parkta öğreniyo...
        Geleceğin sürücüleri trafik kurallarını Karadeniz manzaralı parkta öğreniyo...
        Trabzon'da "3. Ulusal Şifa Eli Fotoğraf Sergisi" düzenlenecek
        Trabzon'da "3. Ulusal Şifa Eli Fotoğraf Sergisi" düzenlenecek
        Entübeyken dünyaya getirdiği "Nefes"le yeniden hayata bağlandı
        Entübeyken dünyaya getirdiği "Nefes"le yeniden hayata bağlandı