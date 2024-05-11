Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, Anneler Günü'nü kutladı

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekim, mesajında, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin kaynağı annelerin, Anneler Günü'nü kutladı.

Her türlü fedakarlığa ve cefaya katlanan annelerin yol gösterici olduğunu belirten Ekim, şu değerlendirmede bulundu:

"Mutluluğumuzla mutlu olan, üzüntümüzle kederlenen annelerimizin yüzünü güldürmek, onların gururlanacağı evlatlar olmak boynumuzun borcudur. Annelerimize olan borcumuzu ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyiz. Peygamber efendimizden nakledilen, 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' hadis-i şerifi annelerimizin değerini en güzel şekilde anlatmaktadır. Ayakları altına cennet serilen annelerimizin sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta evlatlarını vatan uğruna şehit vermiş annelerimiz olmak üzere, annem ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür sürmelerini diliyorum."