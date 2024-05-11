Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, Anneler Günü'nü kutladı

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 13:19 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, Anneler Günü'nü kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ekim, mesajında, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin kaynağı annelerin, Anneler Günü'nü kutladı.

        Her türlü fedakarlığa ve cefaya katlanan annelerin yol gösterici olduğunu belirten Ekim, şu değerlendirmede bulundu:

        "Mutluluğumuzla mutlu olan, üzüntümüzle kederlenen annelerimizin yüzünü güldürmek, onların gururlanacağı evlatlar olmak boynumuzun borcudur. Annelerimize olan borcumuzu ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyiz. Peygamber efendimizden nakledilen, 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' hadis-i şerifi annelerimizin değerini en güzel şekilde anlatmaktadır. Ayakları altına cennet serilen annelerimizin sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta evlatlarını vatan uğruna şehit vermiş annelerimiz olmak üzere, annem ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür sürmelerini diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        İsrail Refah'ın boşaltılmasını istedi
        İsrail Refah'ın boşaltılmasını istedi
        7 yıl önce kaybolmuştu! Töre katliamına 12 tutuklama!
        7 yıl önce kaybolmuştu! Töre katliamına 12 tutuklama!
        "Bu işlere artık son!"
        "Bu işlere artık son!"
        Prof. Dr. Özlü’den ‘çöl tozu’ uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü’den ‘çöl tozu’ uyarısı!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?

        Benzer Haberler

        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Anneler Günü mesajı
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Anneler Günü mesajı
        Trabzonspor'un borcu 4 milyar 486 milyon TL
        Trabzonspor'un borcu 4 milyar 486 milyon TL
        Trabzon Şehir Hastanesinin gelecek yıl hizmete açılması planlanıyor
        Trabzon Şehir Hastanesinin gelecek yıl hizmete açılması planlanıyor
        Trabzon Şehir Hastanesi'nde kaba inşaat tamamlandı
        Trabzon Şehir Hastanesi'nde kaba inşaat tamamlandı
        Geleceğin sürücüleri trafik kurallarını Karadeniz manzaralı parkta öğreniyo...
        Geleceğin sürücüleri trafik kurallarını Karadeniz manzaralı parkta öğreniyo...
        Trabzon'da "3. Ulusal Şifa Eli Fotoğraf Sergisi" düzenlenecek
        Trabzon'da "3. Ulusal Şifa Eli Fotoğraf Sergisi" düzenlenecek